'God of War' en 'Red Dead Redemption 2' in de prijzen bij The Game Awards

Actiegame God of War is als grote winnaar uit de bus gekomen bij de jaarlijkse The Game Awards, die zijn uitgereikt in Los Angeles. Het computerspel kreeg prijzen voor game van het jaar, beste regie en beste avonturenspel.

Andere winnaar was het westernspel Red Dead Redemption 2, dat werd bekroond voor de beste verhaallijn, beste muziek, beste geluiden en het beste optreden (door acteur Roger Clark, die onder meer zijn stem leende aan hoofdpersoon Arthur Morgan).

Verhaallijn

Beide prijswinnaars leggen sterk de nadruk op een verhaallijn en mooie vormgeving. God of War (trailer) is een fantasierijk actieavontuur over goden en magie, dat is afgeleid van de Noorse mythologie.

Red Dead Redemption 2 (trailer) speelt zich af in het 'ruige' Amerika van eind negentiende eeuw. Het spel is extreem populair en bracht in zijn openingsweekend omgerekend 640 miljoen euro op. Dat is meer dan het succesvolste openingsweekend voor een film dit jaar. Dat was Avengers: Infinity War.

Fortnite

Het bekende spel Fortnite, waar veel prijzengeld in omgaat, viel ook in de prijzen. Het spel, dat al in 2017 is uitgebracht en dus niet meedong naar game van het jaar, kreeg een award voor beste spel in ontwikkeling en beste multiplayer game.

The Game Awards bestaan sinds 2014, en vloeien voort uit de Spike Video Game Awards, die in 2003 voor het eerst werden uitgereikt. Op het evenement worden niet alleen prijzen uitgereikt, maar ook veel nieuwe spellen gepresenteerd.