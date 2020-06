Sony onthult Playstation 5, maar prijs blijft nog geheim

Techgigant Sony heeft zijn nieuwe generatie spelcomputer gepresenteerd, de Playstation 5. In een livestream die op YouTube werd uitgezonden, is het design onthuld en zijn voorproefjes van een rits spellen getoond.

Een prijs ontbreekt nog, die volgt waarschijnlijk in augustus. De Playstation 5 komt tijdens de feestdagen eind dit jaar op de markt, net als de Xbox Series X van concurrent Microsoft.

Opmerkelijk is dat er direct twee varianten van de gameconsole uitkomen: één waar nog fysiek spellen via schijfjes op gespeeld kunnen worden en één zonder die optie. In dat laatste geval kunnen spellen alleen gedownload worden op de harde schijf.

Prijsverschil

Naar verwachting zal dat ook tot een prijsverschil leiden. Marktkenners speculeren al maanden dat de Playstation 5 tussen de 400 en 550 euro gaat kosten. De Playstation 4 kostte 400 euro toen deze in 2013 op de markt werd gezet.

In de presentatie werd onder meer een vervolg op de populaire Spider-Man-game onthuld. Het nieuwe deel komt eind dit jaar nog uit. Verder werd er een geüpdatete versie van Grand Theft Auto V getoond, een game die al in 2013 uitkwam. Er komt ook een nieuw deel van Horizon: Zero Dawn, van het Nederlandse Guerrilla Games. Dat spel is de grootste Nederlandse mediaproductie ooit.

Bekijk hier een voorproefje van die game: