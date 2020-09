Geen 'diplomatieke jaarmarkt' maar virtuele Algemene Vergadering VN

Het is weer dinsdag in de derde week van september. En dat is jaarlijks een belangrijke dag op de politieke agenda. Inderdaad, de start van een nieuwe sessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Dit jaar heeft de Algemene Vergadering, het enige VN-orgaan waarin alle lidstaten vertegenwoordigd zijn, een speciaal karakter. Het is de 75ste sessie - de VN werden opgericht in 1945 - maar voor het eerst is de bijeenkomst ook grotendeels virtueel vanwege de coronacrisis.

"Dat maakt het wel minder interessant", zegt oud-topdiplomaat Robert Serry, die ook in New York heeft gewerkt. "Het belangrijkste aan de Algemene Vergadering is dat delegaties van landen die elkaar niet zo snel zouden spreken elkaar ontmoeten in de wandelgangen."

Speeches van wereldleiders

Normaal gesproken komen alle belangrijke wereldleiders naar het hoofdkwartier van de VN in New York. In lange colonnes van voertuigen trekken ze door voor ander verkeer afgesloten straten naar 760 United Nations Plaza, een stukje internationaal grondgebied in New York.

Een week na de opening van de vergadering begint daar de reeks speeches van presidenten, premiers, monarchen of ministers van buitenlandse zaken, waarin zij over een onderwerp naar keuze mogen praten. Dat levert met enige regelmaat historische momenten op.

Denk aan Fidel Castro, die in 1960 zo lang aan het woord was dat The Irishman een korte film lijkt. De Cubaanse leider sprak 4 uur en 29 minuten. Of neem de Libische leider Kadhafi die in 2009 een pagina uit het handvest van de VN scheurde, of Donald Trump die de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in 2017 dreigde met totale vernietiging en hem "rocket man" noemde.

Bekijk hier de beelden van Trumps speech uit 2017: