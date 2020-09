'Sanering varkenshouders levert niet gewenste stikstofreductie op'

Stikstofcrisis: hoe zat het ook alweer?

De stikstofreductie door de subsidieregeling voor stoppende varkensboeren, moest de minister een uitweg bieden in de stikstofcrisis: om woningen te bouwen en snelwegen te verbreden, moest de uitstoot van stikstof omlaag.

In mei 2019 zette de Raad van State een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Volgens de instantie voldeed het Nederlandse overheidsprogramma om stikstof in kwetsbare gebieden terug te dringen niet. Nieuwe vergunningen in de bouw en landbouw werden vervolgens niet uitgegeven.

Door de daaropvolgende stikstofcrisis moest de overheid met een vervanging van de PAS komen. Dat plan ligt inmiddels klaar en moet op 1 januari 2021 in werking treden. Er zal 5 miljard worden besteed om in 10 jaar de stikstof in Nederland terug te dringen en de natuur te laten herstellen.