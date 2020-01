Animo voor uitkoopregeling varkenshouders veel groter dan verwacht

Veel varkenshouders in het oosten en zuiden van het land willen stoppen met hun bedrijf. Een speciale uitkoopregeling van het ministerie van Landbouw is veel populairder dan gedacht, meldt een woordvoerder van minister Schouten.

In totaal is er 180 miljoen euro beschikbaar voor deze 'warme sanering'. Varkenshouders die willen stoppen kunnen subsidie krijgen. Volgens de woordvoerder had het ministerie gerekend op zo'n 300 aanmeldingen, maar de regeling is inmiddels behoorlijk overtekend. Hoeveel boeren uiteindelijk van de regeling gebruik willen maken, wordt later deze week duidelijk. Aanmelden kan nog tot en met morgen.

De regeling werd in november opengesteld, met als primair doel het verminderen van de stankoverlast voor omwonenden van de varkensstallen. Maar minder dieren betekent ook minder uitstoot van ammoniak en dat is belangrijk om de doelen te halen die het kabinet heeft gesteld voor de vermindering van stikstof.

Geurscore

Omdat er veel animo is voor de regeling valt een deel van de boeren waarschijnlijk buiten de boot. Om te bepalen wie er in aanmerking komt voor subsidie wordt gekeken naar de 'geurscore' van een bedrijf. Dat wil zeggen: bedrijven die veel stankoverlast veroorzaken krijgen voorrang.

In de pot zit 180 miljoen euro en volgens het ministerie is het vooralsnog niet de bedoeling dat dat bedrag verhoogd wordt. Wel werkt minister Schouten aan vergelijkbare stopregelingen voor andere agrarische sectoren.

Nederland telt zo'n 12 miljoen varkens. Het grootste deel daarvan wordt gehouden op boerenbedrijven in het zuiden en oosten van het land.