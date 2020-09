Levering Boeing Dreamliner vertraagd door nieuwe fabricagefout

Vliegtuigbouwer Boeing waarschuwt voor vertraging bij de levering van de Dreamliner 787. Tijdens de productie van nieuwe toestellen is opnieuw een fout ontdekt. Vorige maand werden ook al twee andere fabricagefouten gevonden.

Bij acht toestellen is "in de assemblage-lijn" nog iets anders misgegaan. De eigenaren van deze toestellen kregen in augustus het verzoek om hun toestellen aan de grond te houden voor reparaties.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA is deze week een onderzoek gestart naar de fabricage van het vliegtuig.

Boeing boekte vorig jaar een verlies van ruim een half miljard euro. Dat kwam onder meer door problemen met de 737 MAX. Het bedrijf zegt dat er vijf bestellingen zijn binnengekomen voor de 737 MAX. Het zijn de eerste bestellingen dit jaar.