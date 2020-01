Crisis met 737 MAX leidt tot uniek jaarverlies Boeing

Vliegtuigfabrikant Boeing heeft voor het eerst in twintig jaar verlies geleden. De kosten voor het geplaagde type 737 MAX zijn opgelopen tot 18 miljard dollar. Vooral het aan de grond houden van het toestel en het niet kunnen leveren van nieuwe vliegtuigen drukt de cijfers.

In de jaarcijfers van Boeing over 2019 moest het bedrijf een verlies van 636 miljoen dollar noteren.

Na twee dodelijke ongelukken in Indonesië en Ethiopië met 737 MAX-toestellen, in een tijdsbestek van vijf maanden, werd het toestel aan de grond gehouden. Vanwege de crisis moest directeur Dennis Muilenburg het veld ruimen.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen Southwest Airlines en American Airlines, die veel van de MAX-toestellen hadden gekocht, laten weten dat ze de toestellen nog niet in de lucht verwachten voor de zomer.

Overigens waren handelaren op de beurs blij dat de jaarcijfers niet lager uitvielen; na de opening van de markt steeg het aandeel Boeing met 3 procent.

Eerder lieten we in een simulator zien wat er mis is met de 737 MAX: