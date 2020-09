'Onderzoek naar gebrekkige kwaliteitscontroles Boeing 787'

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA stelt een onderzoek in naar de Boeing 787, ook bekend als de Dreamliner. Het besluit volgt op een melding van de vliegtuigbouwer dat sommige onderdelen niet aan de productie-eisen voldoen.

Volgens The Wall Street Journal schiet de controle op de kwaliteitseisen mogelijk al bijna tien jaar te kort. De krant had inzage in een intern FAA-memo en sprak met bronnen. De FAA zou overwegen om de inspectie van honderden 787's vervroegd uit te voeren. Sinds 2011 zijn er zo'n duizend geproduceerd.

Boeing heeft tegen de luchtvaartautoriteit gezegd dat de veiligheid van de 787's niet in het geding is.

Bij acht toestellen is "in de assemblage-lijn" nog iets anders misgegaan. De eigenaren van deze toestellen kregen in augustus het verzoek om hun toestellen aan de grond te houden voor reparaties.

737 MAX

Boeing boekte vorig jaar een verlies van ruim een half miljard euro. Dat kwam onder meer door problemen met de 737 MAX.

Na dodelijke ongelukken in Indonesië en Ethiopië met 737 MAX-toestellen, in een tijdsbestek van vijf maanden, werd het toestel aan de grond gehouden. Vanwege de crisis moest president-directeur Dennis Muilenburg het veld ruimen.