Duizenden dakloos na brand kamp Moria: 'Waar kunnen we heen?'

In het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos is gisteravond voor de tweede keer in korte tijd brand uitgebroken. De mensen die er nog verbleven moesten ook vluchten. NOS-redacteur Heleen D'Haens is op het eiland en zag hoe velen van hen de nacht buiten doorbrachten, bijvoorbeeld langs de kant van de weg in de buurt van het kamp.

Ze sprak een Afghaanse jongen van wie de tent is afgebrand. Hij zei dat het moeilijk was om te kunnen slapen, omdat het waaide en koud was. "Ze waren met een groep met meerdere jonge kinderen", zegt D'Haens in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is hier best aardig weer, maar er staat veel wind. Zonder bescherming was het daar best koud om te kunnen slapen."

Er is een vraag die haar het meest wordt gesteld door de mensen die ze spreekt: "Wanneer krijgen wij een plek mevrouw, waar kunnen we heen?" Sommigen vertelden haar dat ze vandaag het liefst door willen wandelen naar de hoofdstad. Anderen zeggen juist af te wachten tot ze een alternatief kamp krijgen toegewezen.