'Navalny kan weer praten en krijgt extra beveiliging'

Algemeen wordt aangenomen dat Navalny voor of tijdens de vlucht van Tomsk naar Moskou is vergiftigd met het Russische zenuwgif novitsjok, al dan niet in opdracht van het Kremlin of een Russische geheime dienst.

Omdat het vliegtuig een tussenlanding in Omsk maakte, kon hij op tijd medische hulp krijgen, anders was hij vermoedelijk aan de gevolgen van de vergiftiging overleden.

Volgens vrienden en familie was hij ook in Omsk niet veilig. Op 22 augustus werd hij daarom na bemiddeling door de Duitse regering naar Berlijn overgebracht. Onderzoek daar leverde volgens de Duitse regering "ondubbelzinnig bewijs" op dat Navalny op een of andere manier met novitsjok in aanraking is gekomen.

Poetin

Het Kremlin stelt zich tot dusver op het standpunt dat er geen strafrechtelijk onderzoek hoeft te komen, omdat nog niet vast zou staan dat Navalny is vergiftigd. Vanuit het buitenland is wel op zo'n onderzoek aangedrongen.

De Italiaanse premier Conte zei vanmorgen dat de Russische president Poetin tegen hem heeft gezegd dat hij een onderzoekscommissie instelt en dat Poetin bereid is om met de Duitse autoriteiten samen te werken.