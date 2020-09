Vergiftigde Navalny uit coma gehaald, reageert op stemgeluid

De Russische oppositieleider Aleksei Navalny is uit coma en reageert op "verbale prikkels", zegt het Duitse ziekenhuis waar hij wordt behandeld.

Omdat zijn toestand verbeterde, kon hij uit zijn kunstmatige coma worden gehaald, zegt het Charité-ziekenhuis in Berlijn. Ook wordt de beademing stapsgewijs afgebouwd. Het is nog te vroeg om te weten wat de langetermijneffecten van zijn vergiftiging zijn.

De Duitse regering meldde vorige week "ondubbelzinnig bewijs" te hebben dat Navalny is vergiftigd met het zenuwgif novitsjok.

Opheldering

Bondskanselier Merkel sprak van een moordaanslag en eiste opheldering van de Russische autoriteiten. Dat land ontkent bij de vergiftiging betrokken te zijn.

Het ziekenhuis heeft nauw contact met Navalny's vrouw. Die zou hebben gezegd dat Navalny zou willen dat de details over zijn toestand openbaar gemaakt worden.

Navalny was vorige maand ziek geworden op een vlucht in Rusland en werd eerst opgenomen in een Russisch ziekenhuis, voordat hij naar het Charité-ziekenhuis werd gebracht.