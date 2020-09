WNF: populaties wilde dieren verder afgenomen, herstel wel mogelijk

"De belangrijkste boodschap van dit rapport is dat als we niks doen, de curve omlaag dendert", zegt Kirsten Schuijt, directeur van het Wereld Natuur Fonds Nederland, in het NOS Radio 1 Journaal. "Dan hebben we over twee en over vier jaar weer dezelfde boodschap. Maar als we nu het tij keren en echt in actie komen, kunnen we die curve nog ombuigen."

Het werk dat het WNF doet om te voorkomen dat tijgers uitsterven, vindt ze zelf een mooi voorbeeld. Hoewel die aantallen al een tijd omlaag gaan, zie je nu dat ze beginnen te stijgen, zegt Schuijt. "Dat betekent dat als je de natuur voor een stuk met rust laat en ook weer herstelt, die heel veerkrachtig is. Dat is het mooie van de natuur. Je ziet het ook in Europa: de wolf komt terug en de lynx is weer gezien in de Ardennen."

Schuijt denkt dus wel dat er nog wat gedaan kan worden om het verdwijnen tegen te gaan en de natuur te herstellen. "Daar is een combinatie van natuurbescherming, verminderd en verduurzaamd energiegebruik en duurzame manier van consumeren en produceren van voedsel voor nodig. Nu gaat ongeveer een derde van al ons geproduceerde voedsel verloren of wordt weggegooid."