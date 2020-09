Verhalen uit kamp Moria: 'Chaos, paniek en veel verslagenheid'

"Er ontstond paniek en mensen sloegen op de vlucht." In het kamp op het Griekse eiland Lesbos braken vannacht op meerdere plaatsen branden uit. De situatie in het kamp was volgens hulporganisaties al schrijnend, maar is nu nog uitzichtlozer geworden. We spraken met drie betrokkenen.

'De politie hield ons tegen'

"Ik voel me zo slecht op het moment, duizenden mensen hebben geen dak meer boven hun hoofd", vertelt de 14-jarige Morteza uit Afghanistan. Hij woont nu bijna een jaar in kamp Moria, samen met zijn familie. "We weten ons geen raad meer."