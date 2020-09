Oudste inwoner van Nederland (114) overleden

De oudste inwoner van Nederland is overleden. Anne Brasz-Later is 114 jaar geworden. Ze overleed vorige week in een woonzorgcentrum in Utrecht, bevestigen mensen rond de familie en het woonzorgcentrum aan RTV Utrecht.

Brasz-Later werd de afgelopen tijd verzorgd door een van haar dochters, die in de 80 is. Vanwege de coronacrisis mocht er de afgelopen tijd maar weinig bezoek komen in de aanleunwoning van de 114-jarige.

Op 16 juli 1906 werd Anne Brasz-Later, roepnaam 'An', geboren in Goes. Ze verhuisde later naar Nederlands-Indië, waar ze ongeveer vier decennia bleef wonen. Ze kreeg drie kinderen en verloor haar man zo'n tachtig jaar geleden bij een auto-ongeluk.

Dansen en winkelen

Toen Brasz-Later 106 jaar oud werd, kreeg ze een cameraploeg van RTV Utrecht over de vloer. Haar dochter Els vertelde destijds dat ze nog geregeld samen dansten en winkelden. "De dokter heeft gezegd dat mijn moeder wel 110 kan worden. We zijn benieuwd hoe dichtbij we komen."

In december vorig jaar kreeg Anne Brasz-Later de titel van 'oudste Nederlander', toen Geertje Kuijntjes uit Gorinchem overleed. Ook zij was 114 jaar.

Voor zover bekend was de oudste Nederlander ooit Henny van Andel-Schipper uit Drenthe. Zij overleed in 2005; ze was toen 115 jaar. Het is nog niet duidelijk wie nu de oudste inwoner van Nederland is.