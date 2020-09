AstraZeneca en universiteit Oxford onderbreken studie naar coronavaccin

De Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca en de universiteit van Oxford onderbreken hun vergevorderde proeven met een mogelijk coronavaccin.

Bij een proefpersoon is een mogelijk onverklaarbare ziekte geconstateerd. Het bedrijf stelt dat de onderbreking een "routine-handeling" is, staat in een verklaring die aan onder meer de medische nieuwssite Stat News is gestuurd.

Onbekend is wat de proefpersoon om wie het gaat, heeft. Volgens een bron van Stat News is de verwachting dat de deelnemer zal herstellen en is hij of zij in het Verenigd Koninkrijk.

Nederland heeft doses van het Oxford-vaccin vooruitbesteld.