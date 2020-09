Zoektocht in Brabantse waterplas naar sinds 1974 vermiste vrienden

Een gespecialiseerd bedrijf is vanmorgen op twee plekken in het meer begonnen met zoeken. Na eerdere zoektochten naar de vrienden in het water bleek dat er op die plekken een metalen voorwerp ligt. Of dat de auto van de vrienden is, moet blijken.

Jan Hölskens, de broer van Piet, gaat zo nu en dan naar de waterplas in Liessel, zei hij gisteravond toen hij daar ook weer was. "De laatste maanden ga ik er vaak heen. Vanwege mijn broer."

Nieuwe informatie

Zes jaar geleden kreeg de familie van de politie nieuwe informatie: de twee vrienden zouden mogelijk zijn vermoord vanwege een geheime relatie die Martens had met een getrouwde vrouw. Hij zou als vergelding naar een verlaten plek zijn gelokt, waar hij is vermoord. Hölskens zou ook zijn omgebracht, omdat hij er getuige van was.

"Toen wij dat hoorden, is de zoektocht begonnen. Alles werd opzijgezet en we waren alleen nog maar bezig met zoeken. Informatie inwinnen, mensen spreken. Het is een puzzel", zegt Jan Hölskens. Als er inderdaad een misdrijf is gepleegd, dan kan er niemand meer veroordeeld worden, omdat de zaak is verjaard.