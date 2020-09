Wekdienst 8/9: Politie zoekt naar sinds 1974 vermiste vrienden • Dag tegen laaggeletterdheid

thankswillem Malieveld

My baby Malieveldgras® released today! 🌱 (English info in Bio) . Malieveldgras® is een product dat ik heb ontwikkeld voor online winkel voor protestbenodigdheden, protestsuppliesstore.co.uk. De unieke grasmix van Malieveldgras® is een combinatie van door @staatsbosbeheer gebruikte zaden voor het Malieveld, gemixt met door mijzelf gecultiveerde en hand-geoogste zaden afkomstig uit een gestolen stuk Malieveld. . Met het project Malieveldgras® probeer ik alternatieve vormen van (lokaal) protest door heel Nederland te stimuleren. Het Haagse Malieveld wordt nog steeds als dé go-to protestlocatie van Nederland gezien, al is het tijdens de corona-crisis al snel gebleken dat de plek niet voor iedereen meer even toegankelijk was. Daarnaast zijn protesten tegen de overheid, op een plek die daarvoor door de overheid is aangewezen, eigenlijk altijd een soort uitwedstrijd. De vraag die bleef hangen: Is het mogelijk de extra politieke impact die een plek als het Malieveld aan een protest toe voegt, ook aan andere plekken in het land mee te geven? . In het zakje zit 30 gram Malieveldgras® zaad. Dat is genoeg voor een opbrengst van ongeveer 1,5m2 Malieveld in eigen tuin of lokaal park. Malieveldgras® is vanaf vandaag beschikbaar op de webshop van protestsuppliesstore.co.uk. Met de kortingscode HOMEPROTESTING10% ontvang je alleen vandaag 10% korting op je aankoop. . Dit project wordt ondersteund door @stichtingstokroos #schakel025 en @provinciegelderland . (ENGLISH 🇬🇧) The ‘Malieveld’ is the most famous field in the Netherlands. It’s 70.000m2 offers space for protests of all kinds. Despite the extra political impact the famous field adds to a protest, the Malieveld suddenly didn’t seem to be the perfect spot to protest any longer during the corona crisis. For many people, especially living further away from the field, the Malieveld wasn’t easily accessible any longer. One question remained: How to spread the extra impact a place like the Malieveld adds to a protest, to other places around the country?