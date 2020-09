Australische media trekken journalisten terug uit China

Twee Australische media hebben per direct hun correspondenten teruggetrokken uit China nadat die waren verhoord door de Chinese autoriteiten. De journalisten hielden zich de laatste dagen schuil in de Australische ambassade in Peking en het consulaat in Shanghai. Met hulp van de Australische overheid konden ze het land verlaten. Waarom ze het doelwit waren van de autoriteiten, is niet duidelijk.

Bill Birtles van de Australische publieke omroep ABC News en Mike Smith van de Australian Financial Review (AFR) waren de laatste twee Australische journalisten die officieel in China gestationeerd waren. Hun gehaaste vertrek volgt op een waarschuwing die Birtles vorige week kreeg van Australische diplomaten, die hem adviseerden om het land te verlaten.

Ook een topman van ABC werd gewaarschuwd dat Birtles China uit moest. Die besloot gehoor te geven aan het advies en organiseerde een afscheidsborrel voor vrienden en collega's. De bijeenkomst werd onderbroken door zeven Chinese agenten, die Birtles vertelden dat hij het land niet uit mocht en dat hij verhoord zou worden vanwege "een zaak van nationale veiligheid".

Australische presentatrice opgepakt

ABC meldt dat Birtles inderdaad is verhoord en laat weten dat hem geen vragen zijn gesteld over zijn verslaggeving over China. Zelf zegt hij dat hij blij is om weer in Australië te zijn. "Dit was een wervelwind, en bepaald geen leuke ervaring", zegt hij op de website van zijn werkgever. De omroep hoopt zo snel mogelijk weer een correspondent naar China te kunnen sturen.

Het terughalen van de journalisten volgt op de arrestatie van een Australische presentatrice, Cheng Lei, die werkte voor de Chinese staatszender CGTN. Waarom zij vorige maand werd aangehouden door de Chinese autoriteiten is nog onduidelijk.

De diplomatieke relatie tussen Australië en China staat al langer onder druk. Dat is onder meer het gevolg van een handelsoorlog tussen de landen, indirecte beschuldigingen van cyberaanvallen en een sterke afwijzing van de omstreden veiligheidswet in Hongkong door Australië.