Australië wil Hongkongers veilige haven bieden vanwege omstreden wet

De Australische regering gaat de tijdelijke visa van Hongkongers die al in Australië zijn met vijf jaar verlengen. Ook wordt het uitleveringsverdrag met Hongkong opgeschort. De maatregelen komen ruim een week nadat China een omstreden veiligheidswet heeft doorgevoerd in de stadstaat.

Premier Morrison wil de Hongkongers die nu al in Australië zijn een veilige haven bieden. Het gaat vooral om studenten. Er wonen nu zo'n 12.000 Hongkongers in Australië met een tijdelijk visum. Zij komen in aanmerking deze met vijf jaar te verlengen en kunnen later een permanente verblijfsvergunning krijgen. "Het is alleen nog niet duidelijk wat het voor de familieleden van deze mensen betekent", zei correspondent Eva Gabeler in het NOS Radio 1 Journaal.

"Maar het is wel duidelijk dat de Australische regering zich richt op de economische migranten", zegt Gabeler. "Dus als Hongkongers op termijn naar Australië willen komen, wordt ze dat met deze nieuwe wet makkelijker gemaakt." Humanitaire vluchtelingen kunnen aanspraak maken op het al bestaande asielsysteem.

Met de veiligheidswet die China vorige week in Hongkong doorvoerde, wordt het streven naar afscheiding, buitenlandse inmenging en staatsondermijnende activiteiten in Hongkong verboden. De wet levert China veel kritiek op uit het buitenland, ook vanuit Australië. "Onze regering is, samen met andere regeringen over de hele wereld, zeer bezorgd over het opleggen van de nationale veiligheidswet aan Hongkong", aldus Morrison.

Relatie verslechterd

Correspondent Gabeler wijst erop dat Australië snel is gekomen met maatregelen. "De relatie tussen beide landen is de afgelopen maanden in rap tempo aan het verslechteren." Zo is er de handelsoorlog tussen de twee landen, de indirecte beschuldiging van cyberaanvallen van China op Australië en nu dus de nieuwe veiligheidswet. De Australische premier noemt de wet "een fundamentele verandering van de omstandigheden" en schortte daarom het uitleveringsverdrag op.

China waarschuwde Australië vorige week om zich niet te bemoeien met binnenlandse aangelegenheden van China met Hongkong. "Niemand mag de gevolgen voor de Australische economie als gevolg van de verslechterde banden onderschatten", stond in de Chinese krant Global Times, een verlengstuk van de Communistische Partij.

Vergelijkbare ideeën in andere landen

Australië is niet het enige land met dit soort ideeën. Het Verenigd Koninkrijk bereidt een soortgelijke wet voor, maar die is nog niet doorgevoerd. Er zijn naar schatting drie miljoen Hongkongers die in aanmerking komen voor een speciaal paspoort in het Verenigd Koninkrijk, voormalig 'eigenaar' van Hongkong.

Ook Canada houdt het uitleveringsverdrag met Hongkong onder de loep en onderzoekt andere mogelijkheden om het Hongkongers makkelijker te maken om zich daar te vestigen.