Vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners wil compensatie Duitse spoorwegen

De Vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners Nederland wil dat het Duitse spoorwegbedrijf Deutsche Bahn (DB) excuses maakt en compensatie aanbiedt voor het vervoeren van Sinti en Roma naar Duitse vernietigingskampen. Dat schrijft advocaat Charday Huurman namens de vereniging in een brief aan DB.

Onlangs legde Holocaust-nabestaande Salo Muller ook al een claim neer bij de Duitse staat en de Duitse spoorwegen.

Muller wist eerder de NS ertoe te bewegen om voor zijn rol bij de transporten in Nederland de slachtoffers en nabestaanden compensatie te betalen. In Duitsland zijn die excuses niet gemaakt en is tot op heden geen compensatie gekomen van de Deutsche Bahn. De voorganger van dat bedrijf, de Deutsche Reichsbahn, vervoerde Joden, Sinti en Roma in de Tweede Wereldoorlog naar de vernietigingskampen.

Ook ooggetuigen en familieleleden

Advocaat Huurman schrijft in de brief aan het Duitse spoorwegbedrijf dat de erkenning van de rol van de spoorwegen "in het leed dat is aangedaan door middel van excuses en een schadevergoeding een stap zou zijn in het tegemoetkomen van de slachtoffers en nabestaanden".

De vereniging vindt dat Deutsche Bahn ook ooggetuigen en andere familieleden van slachtoffers moet betrekken bij een compensatieregeling.

In heel Europa zijn door Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog naar schatting meer dan 500.000 Sinti en Roma vermoord.