Wilders veroordeeld voor groepsbelediging, maar geen straf

PVV-leider Geert Wilders is door het gerechtshof in Den Haag schuldig bevonden aan groepsbelediging op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014, maar vrijgesproken van het aanzetten tot haat en discriminatie. De PVV-leider krijgt geen straf, omdat hij volgens het hof als democratisch gekozen politicus al jaren een hoge prijs betaalt voor zijn uitlatingen.

Wilders heeft laten weten dat hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad. "Nederland is een corrupt land geworden", zei de PVV-leider na de uitspraak. "Ik zal altijd doorgaan. Dit zal mij en de PVV sterker maken."

De rechtbank had Wilders eerder veroordeeld voor groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie. Ook de rechtbank legde geen straf op.

'Minder Marokkanen'

Zowel Wilders als het Openbaar Ministerie was tegen de uitspraak van de rechtbank in beroep gegaan. Het hoger beroep in het 'minder Marokkanen'-proces werd behandeld door het gerechtshof Den Haag, maar vanwege de veiligheid waren de zittingen en de uitspraak in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

De zaak draaide om een bijeenkomst bij de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Wilders vroeg toen aan zijn aanhangers of zij in Nederland meer of minder Marokkanen wilden. "Minder!", scandeerden zijn aanhangers, waarop de PVV-leider zei: "Dan gaan we dat regelen".

Beluister hier een deel van de uitspraak.