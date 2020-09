'Geen reden tot onrust over loslopende nertsen in Best'

Maar de gemeente zegt dat die zorgen onterecht zijn. "We hebben regelmatig contact met de eigenaar van de nertsenfarm in onze gemeente", aldus woordvoerster Lilianne Verstraeten bij Omroep Brabant. Het bedrijf wordt volgens haar wekelijks gecontroleerd door de NVWA. "De nertsen zijn nog nooit positief getest in Best."

In een ander daglicht

Volgens de woordvoerster ontvangt de gemeente altijd al meldingen over nertsen die los rondlopen. "Alleen staat dit nu in een ander daglicht. We snappen dus dat mensen hier misschien nu anders naar kijken. Maar er is op dit moment geen reden tot onrust."

Het is niet helemaal duidelijk waarom er af en toe nertsen door de straten van Best lopen, maar het lijkt erop dat het om ontsnapte dieren gaat.