Best opgeschrikt door loslopende nertsen: 'Straks heeft zo'n beest corona'

Inwoners van Best maken zich zorgen over loslopende nertsen die de afgelopen dagen zijn gezien op straat; bewoners zijn bang besmet te raken met corona. Mogelijk komen de dieren van een nabijgelegen fokkerij in de Brabantse gemeente.

Bewoonster Soraya van de Crommert zag vandaag een van die nertsen lopen. "Ik was mijn hond aan het uitlaten toen er opeens eentje uit de bosjes kwam", vertelt ze aan Omroep Brabant.

Van de Crommert maakt zich zorgen vanwege het grote aantal nertsen dat in Nederland besmet blijkt met het coronavirus. "Het is raar dat ze los rondlopen. Straks wordt een hond of een klein kind gebeten en heeft zo'n beest corona. Daar zitten we allemaal niet op te wachten."

Jagers op pad

Meerdere bewoners maakten foto's van loslopende nertsen. Of ze zijn ontsnapt of bewust zijn vrijgelaten is niet duidelijk. Een nabijgelegen nertsenhouderij laat weten niet op de kwestie te willen reageren uit angst voor negatieve publiciteit.

De gemeente Best heeft de Jagersvereniging ingeschakeld om de nertsen te vangen.