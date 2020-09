Wordt Rusland gestraft voor vergiftiging Navalny? 'Sancties veranderen niks'

Nu blijkt dat de Russische oppositieleider Navalny is vergiftigd met het zenuwgif novitsjok, klinkt de roep om sancties tegen Rusland steeds luider. Vooral in Duitsland. De Europese Unie reageert afhoudend.

"Bondskanselier Merkel en minister van Buitenlandse Zaken Maas hebben allebei hard uitgehaald naar Rusland. Dat was stevige taal die we lang niet hebben gezien op deze manier", zegt Duitsland-correspondent Wouter Zwart. Duitsland heeft Navalny uit Rusland opgehaald en is daarom een belangrijke speler. Bovendien is het land nu voorzitter van de EU.

"In Duitsland is voortdurend een soort tweespalt na omstreden Russische acties", vervolgt Zwart. Van de inname van de Krim en de oorlogsmisdaden in Syrië tot de hack-aanval op de Bondsdag en de moord op een Georgiër van Tsjetsjeense afkomst in Berlijn. "Daarop volgen steeds veroordelingen, maar wel met de handrem erop en vervolgens gaan de daden niet heel ver."

Hard reageren

Nu klinkt in de Duitse politiek en media duidelijk de oproep om de vergiftiging van Navaly niet zomaar te laten passeren. CDU-kopstuk Norbert Röttgen eiste vanmorgen een duidelijk antwoord van de EU. "We moeten hard reageren, Poetin is alleen gevoelig voor de verkoop van aardgas." Hij vindt dat de aanleg van de Russische gaspijplijn naar Duitsland, Nord Stream 2, moet worden gestopt.

Commentator Kai Küstner schrijft dat een nieuwe koers van de Duitse buitenlandpolitiek onvermijdelijk is. "Berlijn heeft nu zo hoog van de toren geblazen dat daden niet kunnen uitblijven. Het zal steeds moeilijker worden om Nord Stream 2 nog te verdedigen. Maar het is de vraag of de Europese partners daarin willen meegaan."