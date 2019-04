Gasproject Nordstream 2 blijft een geopolitieke splijtzwam

Door de aanleg van de Nordstream 1 (2011 50 miljard kubieke meter per jaar) en Nordstream 2 ( 55 miljard kubieke meter per jaar) door de Oostzee, omzeilen de Russen Oekraïne en Polen. Daarmee hebben ze de gastransporten veel meer in eigen hand en ontnemen ze Kiev en Warschau bovendien miljarden aan doorvoerinkomsten.

Die twee hebben samen met andere bezorgde landen in Oost-Europa hun verontwaardiging geuit over de gang van zaken. Ze kunnen daarbij rekenen op de steun van de Amerikaanse president Trump, die er schande van spreekt dat Europa zich voor een Russisch karretje zou laten spannen. Washington dreigt zelfs met sancties tegen ondernemingen die in zee gaan met Nordstream.

Dat kan dus Shell zijn, maar bijvoorbeeld ook Boskalis en Allseas, twee Nederlandse offshorebedrijven die meehelpen bij de aanleg van de pijpleiding.

En er zijn meer Nederlandse belangen bij de komst van Nordstream 2. In het Groningse Slochteren gaat komende jaren de gaskraan langzaam dicht, waardoor ons land niet langer een exporteur van gas is, maar zal moeten importeren. We moeten realistisch zijn, vindt Müller: "Mede door het wegvallen van Gronings gas halveert de Europese productie de komende twintig jaar. Als Duitsland dan ook nog wil afstappen van kolen- en kernenergie, dan is gasimport het enige alternatief."

Donkere wolken

Müller benadrukt dat een groot deel van de leiding (1230 kilometer in totaal) al is gelegd, en dat de meeste landen op de route hun vergunning al hebben verleend. "Wie dit project nog wil tegenhouden, moet zich maar bij die regeringen melden; en dat lijkt me niet reëel."

Toch pakken zich deze week ineens donkere wolken samen boven Nordstream. Denemarken, wiens territoriale wateren de pijpleiding ook doorkruist, maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen voor het milieu. Voordat ze haar vergunning afgeeft, wil de Deense regering eerst een uitgebreid onderzoek naar een alternatieve route, wat de voltooiing van het project met jaren zou kunnen vertragen.