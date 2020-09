Autonome regio in China protesteert tegen verplicht Chineestalig onderwijs

Bewoners van de autonome regio Binnen Mongolië in het noorden van China, protesteren al dagenlang tegen de maatregelen vanuit Peking die voorschrijven dat drie belangrijke vakken op de middelbare school voortaan in het Mandarijn moet worden gegeven. Bewoners zijn bang dat dit de eerste stappen zijn in de richting van het verbieden van de Mongoolse taal en cultuur.

"We verdedigen de Mongoolse cultuur", roepen de demonstranten in het Mongools tijdens de protesten bij een middelbare school in het stadje Naiman. Meerdere dagen al houden ouders hun kinderen thuis van school, en gaan leerlingen op verschillende plekken in de regio de straat op om van zich te laten horen, vertelt NOS-correspondent Sjoerd den Daas. "Ouders en leerlingen zijn boos dat het Mongools op scholen plotseling moet wijken voor het Chinees."

Aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn de Mongoolse lesboeken vervangen door nieuwe Chinese lesboeken. De uitleg die de Chinese overheid geeft, is dat de kwaliteit van de Chinese lesboeken hoger is dan de verouderde lesboeken in het Mongools.

Moraliteit en recht in het Chinees

Vakken als taal en cultuur, moraliteit en recht en geschiedenis worden vanaf dit jaar in het Mandarijn worden gegeven. "Terwijl Chinees tot nu toe hoogstens een bijvak, een tweede taal was", vertelt Den Daas. "Voor de autoriteiten is het hebben van een gemeenschappelijke taal een belangrijke manier om het land bij elkaar te houden." Vooral buiten de grote steden wordt erg gehecht aan behoud van het Mongools.

De strategie toont gelijkenissen met de manier waarop Peking de regio's Tibet en Xinjiang eerder Chinezer wilde maken. In 2000 kantelde het beleid van de Chinese overheid op het gebied van Chinese minderheden na ongeregeldheden, vertelt Den Daas. "Voor die tijd konden de regio's tot op zekere hoogte hun eigen gang gaan. Maar de wens vanuit Peking werd om minderheden zoveel mogelijk te assimileren, te beginnen met taal. Han-Chinezen werden lange tijd gestimuleerd zich in Binnen Mongolië te vestigen, vergelijkbaar met Tibet en Xinjiang."

Politie

Hoe groot de protesten tot nu toe zijn, is lastig te zeggen. Dat ze wijdverspreid zijn over de hele regio, staat wel vast. Volgens Den Daas is het de vraag of de Chinese overheid deze protesten snel en hard de kop in zal drukken zoals eerder gebeurde in Xinjiang en Tibet. "De schaal van dit protest is op het eerste oog groter dan die van eerdere protesten in de regio, onder meer in 2011. maar betrouwbare informatie uit de regio is schaars, de spanning enorm. Mensen die we tot nu toe hebben gesproken zijn huiverig met buitenlandse media te praten. Het is afwachten of dit meer vaart krijgt en de zorgen van de Mongoolse gemeenschap gehoord worden, of dat de autoriteiten doorgaan op het huidige pad van repressie."