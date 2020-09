Noordbrabants Museum koopt opnieuw schilderij van Van Gogh

Het Noordbrabants Museum in Den Bosch heeft een nieuw aanwinst van Vincent van Gogh gepresenteerd. Het museum betaalde voor het schilderij 'Kop van een vrouw' 1,6 miljoen euro.

Het werk is waarschijnlijk een voorstudie voor de beroemde Aardappeleters, dat in het Van Gogh Museum in Amsterdam hangt. Het gaat om een portret van een boerenvrouw dat Van Gogh schilderde in zijn Brabantse periode. Het museum in Den Bosch is er lang naar op zoek geweest, meldt Omroep Brabant.

Het schilderij is tot aanstaande zondag in het museum te zien, daarna wordt het opgeknapt. Vanaf maart 2021 wordt het permanent tentoongesteld als onderdeel van het verhaal van Van Gogh in Brabant.

Nuenen

Het werk is volgens het museum onderdeel van een reeks schilderijen die de schilder tussen november 1884 en mei 1885 in het Brabantse Nuenen maakte. In die periode legde Van Gogh zich toe op het schilderen van figuren, onder meer van boeren en landarbeiders.

"Met hun doorleefde gezichten vertegenwoordigden zij het zware boerenleven, dicht bij de natuur. Van Gogh was met name geïnteresseerd in modellen met karakteristieke gelaatstrekken. Deze onbekende vrouw met haar markante voorkomen moet Van Gogh zijn bevallen; hij legde haar meermaals vast", schrijft het museum.

Het Noordbrabants museum heeft de Van Gogh bij Christie's in Londen kunnen kopen dankzij steun van sponsoren en de BankGiro Loterij. De vraagprijs was aanvankelijk 2,5 miljoen. Het museum heeft nu vijf schilderijen van Van Gogh in bezit.