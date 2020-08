Tienduizenden protesteren in Mauritius tegen aanpak scheepsramp

In Mauritius wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de regering. De betogers vinden dat er te weinig wordt gedaan tegen de gevolgen van de ramp met een vrachtschip voor de kust. Ze eisen een onderzoek.

Demonstranten lopen door de hoofdstad Port Louis en houden borden omhoog met daarop teksten als "Jullie zijn schaamteloos". Sommige sprekers roepen op tot het vertrek van hooggeplaatste functionarissen. Ook bij diplomatieke vertegenwoordigingen van Mauritius in Londen, Parijs en Perth waren protestacties.

1000 liter olie

Een Japans vrachtschip liep eind vorige maand vast op een rif voor de oostkust van Mauritius en begon twee weken later olie te lekken. Het schip had volgens de autoriteiten zo'n 4000 ton stookolie aan boord. Zeker 1000 ton is in zee gelekt, ondanks internationale hulp en de inzet van duizenden vrijwilligers. Het schip brak twee weken geleden in tweeën. Het was toen al zo goed als leeggepompt.

Demonstranten willen weten waarom het vrachtschip Wakashio mijlenver van zijn koers afweek. Het was onderweg van China naar Brazilië. De kapitein van het schip en een bemanningslid werden eerder gearresteerd.

De afgelopen dagen zijn tientallen dolfijnen doodgegaan. Volgens de regering gaat het om een "treurig toeval" en is bij autopsie van twee dolfijnen geen stookolie gevonden. Een lokale milieugroep wil een second opinion van onafhankelijke experts.

Over twee weken staat opnieuw een protest gepland op het eiland in de Indische Oceaan. Dan zal een protestmars worden gehouden in Mahebourg, een van de zwaarst getroffen kustplaatsen.