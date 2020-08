Kapitein gearresteerd van schip dat voor Mauritius strandde en olie lekte

Mauritius heeft de kapitein van een olievrachtschip gearresteerd dat voor de kust vastliep en een olielek veroorzaakte. Ook een ander bemanningslid is opgepakt. Ze worden verdacht van onveilig navigeren.

Het vrachtschip Wakashio, van een Japanse reder, was onderweg van China naar Brazilië. Op 25 juli strandde het ter hoogte van Pointe d'Esny, aan de oostkust van het Afrikaanse eiland.

Het schip strandde op een koraalrif voor de kust. Het had volgens de autoriteiten zo'n 4000 ton stookolie als brandstof aan boord. Zeker 1000 ton daarvan zou in zee zijn gelekt. De regering sprak een dag later van een milieunoodsituatie.

'Geen reactie op kustwacht'

De kustwacht van Mauritius probeerde meerdere malen contact te maken met het schip om het te waarschuwen voor het naderende rif. Een woordvoerder zegt tegen persbureau Reuters dat er geen antwoord kwam van het schip.

"De route die vijf dagen voor de crash was uitgezet, was verkeerd en het bootnavigatiesysteem moet dat aan de bemanning hebben gesignaleerd. Maar het lijkt erop dat de bemanning het negeerde. De boot stuurde ook geen SOS toen hij aan de grond liep, en reageerde niet op pogingen van de kustwacht om contact op te nemen", aldus de woordvoerder.

Volgens lokale media vierde de bemanning een verjaardagsfeestje aan boord. De kustwacht gaat de zwarte doos onderzoeken om te kijken of dat klopt.