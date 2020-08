Lidl stunt met producten op uiterste houdbaarheidsdag

Producten die de uiterste houdbaarheidsdatum hebben bereikt, zijn voortaan voor spotprijzen te koop bij Lidl. De supermarktketen biedt brood en koelverse producten als zuivel en voorverpakte groenten aan voor 25 cent, vlees, vis en vegetarische producten voor het dubbele. Aardappelen, groenten en fruit worden per 2 kilo aangeboden in een doos voor 2,99 euro.

Vorig jaar begon Lidl een proef om voedselverspilling tegen te gaan met enorme prijsverlagingen. Daaruit is gebleken dat de supermarkt een derde minder weggooit dan voorheen.

De grote supermarktketens hebben met elkaar afgesproken dat ze in 2030 de helft minder voedsel verspillen dan in 2015. Uit onderzoek van de Universiteit Wageningen bleek in maart dat supermarkten 1,7 procent van het voedsel in de winkel weggooien. Daarbij gaat het voornamelijk om aardappels, groente en fruit en brood en banket.

Lidl is wat betreft marktaandeel de derde supermarktketen van Nederland en heeft ruim 420 vestigingen.