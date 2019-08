Strijd tegen voedselverspilling: 'Een leuke competitie tussen supermarkten'

Een biefstuk of twee kilo sperziebonen voor 25 cent? In sommige filialen van supermarktketen Lidl kunnen consumenten versproducten vanaf vandaag voor dat bedrag op de kop tikken. Tenminste: als de uiterste houdbaarheidsdatum van die producten is aangebroken. Met de proef, die vandaag in twintig filialen in het Gooi en de regio Amersfoort is begonnen, hoopt Lidl voedselverspilling tegen te gaan.

De eerste resultaten zijn "overweldigend", zegt een woordvoerder van de supermarktketen. "Veel versproducten waren vanmorgen al snel uitverkocht." Lidl is niet bang dat klanten wachten met het kopen van een brood, stuk vlees of groente- en fruitbox tot die voor 25 cent in de schappen ligt. "Dat kunnen we natuurlijk nooit uitsluiten, maar klanten komen in eerste instantie natuurlijk gewoon om boodschappen te doen. En vervolgens zien ze dit initiatief."