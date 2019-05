AH wil minder voedsel weggooien met 'dynamische kortingen'

Supermarkt Albert Heijn heeft het afgelopen jaar 1 procent van de onverkochte producten weggegooid, omdat de uiterste houdbaarheidsdatum was overschreden. Het komt neer op 63 miljoen kilo eten. Met een nieuw systeem, 'dynamisch afprijzen' genaamd, wil AH die verspilling tegengaan.

Al jaren heeft de supermarkt een sticker met '35 procent korting' op bijvoorbeeld brood en verse pizza's. Die stickers komen op de dag van de uiterste houdbaarheidsdatum op het product om klanten over te halen het tóch te kopen. "Het blijkt dat dat een goede manier is om voedselverspilling te verminderen", aldus AH.

Het 'dynamisch afprijzen' houdt in dat naarmate het tijdstip van weggooien dichterbij komt, de korting van bijvoorbeeld kip of vis oploopt. Van 10 procent tot maximaal 60 procent. De proef start vandaag in een filiaal in Zandvoort en duurt twee maanden. Als de techniek goed werkt en klanten ook positief reageren, wil AH het systeem in meerdere winkels gaan inzetten.

Op voorraad

Het nieuwe systeem berekent automatisch de beste korting. Een algoritme houdt rekening met onder andere de weersomstandigheden, de voorraad van het product in de winkel, het historische verkoopverloop en de vraag of het in de aanbieding is. "Bij de producten worden elektronische prijskaartjes geplaatst met daarop twee prijzen: de 'gewone' prijs en de afprijzing", aldus de woordvoerder.

Veel supermarkten zijn druk bezig met duurzaamheid. Het weggooien van onverkochte etenswaren is hen een doorn in het oog, maar het probleem aanpakken is moeilijk. "Moet je om 19.30 uur 's avonds 'nee' verkopen aan iemand die nog vers brood wil kopen of heb je het nog wel in de schappen liggen met de kans dat je het niet verkoopt? Dat is een dilemma", geeft AH toe.

Eerder geprobeerd

Tien jaar geleden is ook al eens geprobeerd een systeem van dynamisch afprijzen van de grond te krijgen. Betrokken voedseldeskundige Toine Timmermans van de Wageningen Universiteit denkt dat de proef toen niet slaagde "omdat bedrijven nog helemaal niet zo bezig waren met voedselverspilling". Ook wijst hij erop dat de technische vooruitgang van elektronische prijskaartjes het systeem een stuk goedkoper maakt.

Voor de proef werkt Albert Heijn samen het bedrijf Wasteless, een van oorsprong Israëlische startup die wereldwijd actief is op het gebied van dynamische afprijzing. "De eerste resultaten die we nu hebben van een supermarktketen in Italië waar ze met ons algoritme werken, zijn veelbelovend: daar zien we op producten met deze vorm van beprijzing een omzetstijging van 25 procent en 89 procent minder voedselverspilling", zegt Ralph de Vries, verantwoordelijk voor de Nederlandse activiteiten van Wasteless. Het is de bedoeling dat vanaf deze zomer ook de winkels van Marqt het systeem bij bepaalde producten invoeren.