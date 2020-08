Laboratoria kunnen coronatests nauwelijks aan, GGD's mogen niet uitbreiden

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de GGD's gevraagd om de coronatestcapaciteit de komende tijd niet uit te breiden vanwege een capaciteitsprobleem bij de laboratoria. Dat houdt in dat er geen nieuwe locaties worden geopend en dat de openingstijden van bestaande testlocaties niet verder verruimd worden.

De laatste weken is de vraag naar coronatests sterk toegenomen, de afgelopen week alleen al met zo'n veertig procent. Uit cijfers van de GGD bleek al dat het aantal afgenomen tests vorige week toenam met bijna 40.000 ten opzichte van een week eerder, naar 140.432.

In Amsterdam zitten morgen en vrijdag vrijwel alle testlocaties zo goed als vol. Vanmiddag was alleen in de RAI op een enkel moment nog plek. De vrees van het ministerie is dat als deze groei doorzet, mensen die zich melden niet meer getest kunnen worden.

Testen zonder klachten

"Het aantal testaanvragen neemt nu zo erg toe, ook van mensen die geen klachten hebben, dat de huidige capaciteit onder druk komt te staan", zegt een woordvoerder van het ministerie. "Vandaar dat we nu nogmaals zeggen: laat je alleen testen bij klachten. En tegen de GGD's hebben we gezegd: even een pas op de plaats."

Pas als de capaciteit weer op orde is, mogen de GGD's van het ministerie het aantal testlocaties uitbreiden en de openingstijden verruimen.

Het is de bedoeling dat de capaciteit op "korte termijn" wordt uitgebreid. Het ministerie denkt dat dat dit weekend en anders binnen een week geregeld moet zijn. De testcapaciteit wordt de komende maanden verder uitgebreid, omdat in het najaar en in de winter meer mensen met luchtwegklachten worden verwacht.