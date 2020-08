Ex-coffeeshopbaas Van Laarhoven aangehouden in cel en verhoord

De voormalige coffeeshophouder Johan van Laarhoven is in zijn cel in Vught aangehouden en meegenomen voor verhoor. De 59-jarige Tilburger wordt verdacht van grootschalige belastingfraude, witwassen en het vormen van een criminele organisatie.

Van Laarhoven en zijn medeverdachten hielden volgens het Openbaar Ministerie tussen 2002 en 2014 de inkomsten uit hun vier coffeeshops van The Grass Company buiten de boeken. Met ingewikkelde constructies via een trustkantoor in Luxemburg hebben ze meer dan 20 miljoen euro witgewassen, zegt het OM. Ook zouden ze belastingfraude hebben gepleegd door te sjoemelen met de administratie en jaarstukken.

'Verhoorkamer niet coronaproof'

Het is de eerste keer dat Van Laarhoven in dit onderzoek wordt verhoord. Volgens het OM gaat het verhoor een paar dagen duren.

Een van de advocaten van Van Laarhoven, Sidney Smeets, zegt op Twitter dat er nog geen sprake is van een verhoor, omdat de ruimte waarin dat zou moeten plaatsvinden niet coronaproof is.