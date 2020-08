'Ex-coffeeshopbaas Johan van Laarhoven komt eerder vrij'

Voormalig coffeeshophouder Johan van Laarhoven wordt vervroegd vrijgelaten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een verzoek daartoe goedgekeurd, bevestigt zijn advocaat Geert-Jan Knoops aan de NOS na berichtgeving in NRC. Eerder werd een vervroegde vrijlating in hoger beroep nog afgewezen.

De Tilburger zou op 28 augustus na een detentie van ruim zes jaar worden vrijgelaten, op de voorwaarde dat hij een enkelband zal dragen. Oorspronkelijk zou Van Laarhoven een jaar later worden vrijgelaten.

Knoops wil niet inhoudelijk op de zaak ingaan, maar benadrukt dat het gaat om een penitentiair programma voor re-integratie in samenleving. Onderdeel daarvan is dat Van Laarhoven een aantal uur per week een werktaak moet uitvoeren en onder elektronisch toezicht staat. Ook mag hij geen contact hebben met zijn voormalige coffeeshop.

Onzorgvuldig gehandeld

De Brabantse coffeeshophouder werd in 2014 in Thailand opgepakt nadat het OM het land om informatie had gevraagd. Van Laarhoven werd door Nederland onder meer verdacht van het witwassen van drugsgeld, belastingontduiking en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Thailand besloot Van Laarhoven en zijn vrouw, die ook werd genoemd als verdachte terwijl er geen onderzoek naar haar liep, vervolgens zelf te vervolgen. Van Laarhoven kreeg meer dan honderd jaar celstraf opgelegd. Ook zijn vrouw belandde in de Thaise gevangenis.

De Nationale Ombudsman oordeelde dat Nederland onzorgvuldig handelde toen Thailand naar informatie werd gevraagd. Ook de Tweede Kamer was bijzonder kritisch over de gang van zaken. Na gesprekken tussen minister Grapperhaus van Justitie en zijn Thaise ambtgenoot werd Van Laarhoven naar Nederland gebracht om hier de rest van zijn straf uit te zitten, die is omgezet naar de Nederlandse maatstaven.

Zijn Thaise vrouw Kaen-In werd vorige maand vrijgelaten, maar mag het land niet verlaten.

'OM werkte tegen'

Volgens Knoops werd de vervroegde vrijlating tegengewerkt door het Openbaar Ministerie in Breda. Dat zou hebben vastgesteld dat vervroegde vrijlating in strijd is met de afspraken die justitie met de Thaise autoriteiten heeft gemaakt. Het ministerie heeft dat tegengesproken, zegt Knoops tegen de krant.

Het OM laat aan de NOS weten zich niet te herkennen in de kritiek van Knoops.