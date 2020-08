Verdachte van doodschieten Bas van Wijk drie maanden langer vast

De 20-jarige man die bekend heeft dat hij op Bas van Wijk heeft geschoten, blijft drie maanden langer vastzitten. Hij wordt verdacht van moord dan wel doodslag, afpersing en overtreding van de Wet wapens en munitie, meldt het Openbaar Ministerie. Gisteren werd al bekend dat de drie andere verdachten in de zaak zijn vrijgelaten, vanwege onvoldoende bewijs.

Van Wijk werd op 8 augustus doodgeschoten op een strandje bij een plas in Amsterdam, waar het op dat moment erg druk was. Het OM zegt dat er voorafgaand aan het schietincident sprake geweest lijkt te zijn van irritaties over en weer tussen twee groepen.

Bij de groep waar Bas van Wijk bij hoorde, leefde het gevoel dat er naar hen gekeken werd door mensen uit de groep van de verdachte, zo meldt het OM. Daarbij was het vermoeden dat het om een horloge zou gaan van iemand uit hun groep.

Bij de man die nu blijft vastzitten, werden eerder al een vuurwapen en een horloge gevonden. Het horloge blijkt volgens het OM van iemand uit de groep van Van Wijk te zijn. Wat er zich precies heeft afgespeeld, wordt verder onderzocht.