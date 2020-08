Vuurwapen en horloge gevonden in zaak-Bas van Wijk

De politie heeft in het onderzoek naar de dood van Bas van Wijk een vuurwapen en een horloge gevonden. Dat gebeurde op aanwijzingen van de man die het doodschieten van Van Wijk heeft bekend. Er zullen schietproeven worden gehouden om vast te stellen of het vuurwapen het gebruikte wapen is.

Politie en justitie zijn nog steeds op zoek naar getuigen. Ze roepen mensen op om foto's en video's in te leveren van de gebeurtenissen op 8 augustus op een strandje bij een plas in Amsterdam.

Getuigen zeiden kort na de schietpartij dat de 24-jarige Bas van Wijk een groepje mannen had aangesproken die een duur horloge van een vriend van hem wilden stelen.

Maandag 24 augustus staan vier verdachten voor de raadkamer van de Amsterdamse rechtbank.