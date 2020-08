Kremlin vindt onderzoek naar zaak-Navalny voorbarig

Het Kremlin is nog niet van plan om een strafrechtelijk onderzoek te gelasten naar de omstandigheden waaronder oppositieleider Aleksej Navalny ernstig ziek is geworden. Zo'n onderzoek is voorbarig, omdat de oorzaak van zijn ziekte nog niet vaststaat, zei de woordvoerder van president Poetin.

De artsen van het Berlijnse ziekenhuis waar Navalny sinds dit weekend wordt behandeld, zeiden gisteren dat hun onderzoek erop wijst dat hij is vergiftigd. Maar met welke stof dat is gebeurd, wordt nog nader onderzocht.

"Als er een stof wordt gevonden en als het inderdaad om een vergiftiging gaat, dan is dat uiteraard reden om een onderzoek in te stellen", zei Poetins woordvoerder. Beschuldigingen dat het Kremlin iets te maken heeft met de toestand van Navalny, neemt hij naar eigen zeggen niet serieus.

Navalny (44) werd donderdag in Omsk opgenomen nadat hij onwel was geworden op een vlucht van het West-Siberische Tomsk naar Moskou. Volgens zijn medewerkers was hij vergiftigd, maar zijn behandelend artsen in Omsk zeiden dat hij lijdt aan een zeldzame stofwisselingsstoornis.