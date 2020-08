Wekdienst 25/8: hoger beroep tegen Mladic en debat over rellen Utrecht

Wat heb je gemist?

In Charlotte in de Amerikaanse staat North Carolina is de conventie van de Republikeinse Partij begonnen. Meerdere sprekers openden de partijbijeenkomst met een waarschuwing: als de Democraten aan de macht komen, dan dreigt de VS af te glijden naar chaos, anarchie en wetteloosheid. Alleen als president Trump wordt herkozen, behouden Amerikanen hun vrijheden en blijft het veilig in het land, luidde de kernboodschap.

Volgens sommige sprekers sluiten de Democraten de ogen voor rellen en razernij en vallen ze onder meer de vrijheid van meningsuiting en de rechtsstaat aan. De felste toespraak kwam misschien wel van Kimberly Guilfoyle, de vriendin van de zoon van president Trump. Zij waarschuwde dat het "socialistische" beleid van de Democraten de VS kapot zal maken. Volgens haar is Californië daarvan een voorbeeld. Ze noemde het "een staat van gebruikte naalden in parken". Saillant detail: haar ex-man is de huidige (Democratische) gouverneur van Californië.

