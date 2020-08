Ook herbesmettingen in Nederland en België

Dat er patiënten zouden opduiken met herbesmettingen, lag volgens Koopmans in de lijn der verwachtingen. Dat komt namelijk vaker voor bij luchtweginfecties. Ook bij de WHO is het al vaker besproken. "Maar er was tot nu toe geen bewijs voor."

Mogelijk zijn slachtoffers van een herbesmetting gewoon vatbaarder voor het virus, zegt Van Ranst. "Maar misschien zijn er nog veel meer mensen die na zes, zeven maanden een herinfectie kunnen doormaken."

Twee, drie keer toeslaan

"Luchtweginfecties kunnen twee keer toeslaan, of vaker. We weten dat je niet levenslang beschermd bent, als je de infectie hebt gehad en dat verwachten we dus ook bij covid", zegt Koopmans. De grote vraag is nu: hoelang duurt de gemiddelde immuniteit.

Ook Koopmans ziet dat er grote verschillen zijn in de hoeveelheid antistoffen die mensen hebben opgebouwd na besmetting. Dat blijkt uit bloed van donoren. Mensen die heftigere klachten hadden, hebben vaak meer antistoffen dan mensen met milde klachten. "Dat je antistoffen hebt opgebouwd, betekent niet dat je immuun bent."

Duidelijke immuunreactie

Ze zegt wel te zien dat mensen na een infectie een duidelijke immuunreactie hebben. "We verwachten dat dat bescherming biedt tegen een volgende infectie. De vraag is dus alleen hoelang die bescherming aanhoudt."

"Dat er iemand tussendoor schiet met een herbesmetting, daar word ik niet zenuwachtig van", zegt Koopmans. Zeker niet als het, zoals in het Nederlandse geval, gaat om iemand met een verminderde weerstand.

"We moeten deze gevallen wel goed onderzoeken en kijken of het vaker voorkomt." Dat kan door een grotere groep patiënten voor een langere tijd te volgen en te onderzoeken of ze herinfecties hebben. "Vervolgens moeten we kijken welke genetische code die virussen hebben."