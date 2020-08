Gisteren je vlucht boeken naar Spanje, vanochtend vliegen en dan... code oranje

Bernou zag vanmiddag aan de rand van het zwembad op Gran Canaria een geschokte reactie bij een ander Nederlands stel en hoorde het woord 'code oranje' vallen. "Op dat moment hadden we van TUI nog niets gehoord, dat vonden we wel gek."

Vrij snel daarna kwam er een app binnen van reisorganisatie TUI, waarin stond dat er niets was veranderd aan hun reis. Ze gaan gewoon, zoals gepland, op vrijdag terug.

"Het was wel een opluchting dat we gewoon onze vakantie kunnen afmaken", zegt ze. Wel hebben ze de plannen voor de rest van de week wat aangepast. "We zouden nog van alles gaan doen op het eiland, maar we blijven nu toch maar in het resort. Hier in het hotel is helemaal niks aan de hand. Niemand heeft klachten en alles wordt goed schoongehouden en de regels worden prima nageleefd. We voelen ons hier bijna veiliger dan in Nederland!"

Voor de thuisquarantaine heeft ze nog niets geregeld. "Als dat moet, dan moet dat", zegt ze. Alleen is voor haar nog de vraag hoe lang. "Ik werk in de zorg en daar wordt gezegd dat als er weinig personeel is, zes dagen ook genoeg is als je je goed voelt. Of is tien dagen toch verplicht? Ik weet het niet, ik heb er nog niets over gehoord."