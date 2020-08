Actrice Lori Loughlin (Full House) 2 maanden cel in voor studiefraude

De Amerikaanse actrice Lori Loughlin, bekend van onder meer de tv-serie Full House, is veroordeeld tot twee maanden cel voor haar deelname aan een complot om studenten via omkoping aan een plek op een elite-universiteit te krijgen.

Haar man, mode-ontwerper Mossimo Gianulli, moet vijf maanden de cel in. Ook moeten de twee een boete van respectievelijk 150.000 en 250.000 dollar betalen.

Het stel betaalde smeergeld om hun twee dochters op de prestigieuze University of Southern California (USC) te krijgen. De meisjes maakten daarvoor op papier deel uit van het roeiteam van de universiteit. Die sport beoefenden ze helemaal niet, maar dankzij dit zogenaamde sporttalent konden ze de strenge toelatingseisen van de USC omzeilen.

'Verschrikkelijk besluit'

Op deze manier werden op verschillende prestigieuze Amerikaanse universiteiten kinderen van rijke ouders aangemeld. Voor het omkopingscomplot werden zo'n vijftig mensen aangeklaagd, onder wie sportcoaches en administratief medewerkers van universiteiten. Spil in het verhaal was een bureau dat de fraude faciliteerde.

Een geëmotioneerde Loughlin zei tegen de rechter in Boston dat ze een "verschrikkelijk besluit" had genomen door haar dochters op deze manier op de universiteit te krijgen, maar dat ze het had gedaan "uit liefde voor haar kinderen".

Eerder kreeg de actrice Felicity Huffman (Desperate Housewives) al 15 dagen celstraf opgelegd voor haar rol in het omkopingscomplot. Ze betaalde 15.000 dollar zodat haar dochter een hoge score kreeg op een belangrijke toelatingstoets.