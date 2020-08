Meer macht voor veiligheidsregio's: 'Zorgelijk, zij besturen nu het land'

Tot de coronacrisis was er weinig kritiek op de veiligheidsregio's. Ze deden waar ze voor opgericht zijn, en wat de wet ze voorschrijft: slagvaardig handelen in geval van nood. Nu staan ze echter voor een compleet andere uitdaging; een crisis die veel groter is en langer duurt dan sinds hun oprichting is voorgekomen. Waar veiligheidsregio's zich normaal over een kortstondig probleem buigen dat hoogstens twee weken duurt, duurt de coronacrisis al sinds maart. En het lijkt er niet op dat die snel weg is.

"Normaal werkt dit goed, maar deze crisis duurt nu wel heel lang", zegt hoogleraar Regionaal Bestuur Marcel Boogers van de Universiteit Twente. "Je geeft daardoor lang ingrijpende bevoegdheden aan voorzitters zonder dat ze daar democratische verantwoording tegenover staat. In de Tweede Kamer wordt er nu tot op zekere hoogte vrij gedebatteerd. Regionaal is dat niet mogelijk, en dat dat is gek."

Niet gekozen bestuur

Ook Han Polman, voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur, uitte eerder al kritiek op de huidige werkwijze. "Nu de grootste urgentie van de crisis een oncontroleerbare toeloop op de ic's voorlopig is geweken, gaat de coronacrisis een nieuwe fase in. Daarbij is het wenselijk dat de politiek zijn primaat weer pakt en de rechtsstaat voor een machtsbalans tussen de instituties zorgt", schreef hij in juni bij de toelichting van een rapport.

Polman benadrukte dat de gemeenteraad niet geïnformeerd hoeft te worden. "Tal van gemeenteraden, maar ook colleges van burgemeester en wethouders, hebben werkloos moeten toezien hoe een andere en niet democratisch gekozen bestuurslaag de macht overnam en ingrijpende besluiten nam." Sinds zijn kritiek in juni is er niets veranderd. Sterker nog: het kabinet heeft de veiligheidsregio's alleen maar meer bewegingsruimte gegeven.

'Democratisch probleem'

"Ik vind dat zorgelijk", zegt Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden. "Je hebt hierdoor een democratisch probleem; aan wie leg je verantwoording af? Als gemeenteraden nu ergens moeite mee hebben moeten ze via een omslachtige weg bezwaar maken. Dat kan in de huidige situatie alleen achteraf. Ze kunnen dan een brief aan de Commissaris van de Koning schrijven waarin ze dan mogen vragen zij of hij hun bezwaar door wil spelen aan de regering."