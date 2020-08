Wekdienst 20/8: Raad Amsterdam terug van reces • Stille tocht Schilderswijk

En dan nog even dit:

Een interne enquête onder VN-medewerkers over racisme, is een aantal leden in het verkeerde keelgat geschoten. In de vragenlijst, die naar duizenden werknemers is verstuurd, wordt onder meer de vraag gesteld hoe ze zichzelf zien. Een van de mogelijke antwoorden was 'geel', dat wordt beschouwd als een racistische term waarmee westerlingen ooit Aziaten aanduidden.

De VN gaat door het stof en heeft de enquête meteen offline gehaald. "We geven toe dat deze vragen fijngevoeliger geformuleerd hadden kunnen worden en zullen dit zo snel mogelijk rechtzetten", zegt een woordvoerder.