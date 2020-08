Amsterdam verscherpt maatregelen; verwarring over ontmoediging toeristen

Het aantal mensen dat positief test op het coronavirus in Amsterdam is relatief hoog. Er is volgens Halsema geen sprake van een crisis, maar er is wel reden voor "ernstige zorgen".

Bijenkorf dicht

Eerder vandaag maakte de veiligheidsregio bekend dat de Bijenkorf in Amsterdam vanaf morgen de deuren sluit voor ten minste 14 dagen. Volgens Halsema "markeert de sluiting hoeveel zorgen we ons moeten maken" over het aantal besmettingen in de hoofdstad. Tussen 10 en 17 augustus werden 734 nieuwe gevallen geregistreerd.

Mensen raken besmet in de familie- en privésfeer en op feestjes, ziet de Amsterdamse GGD. Vanwege het toenemende aantal besmettingsgevallen, maakte premier Rutte vanavond bekend dat Nederlanders maximaal zes mensen thuis mogen uitnodigen.