'Onrust in Schilderswijk door verveling en gebrek aan structuur'

De hitte ontvluchten op het strand bij Scheveningen is voor veel jongeren geen optie. Van Loenen: "Daar is van alles aan de hand. Als jongere met een kleur ben je verdacht als je daar met meer dan twee bij elkaar bent. Dan word je aangesproken, je voelt je niet meer welkom."

In de Schilderswijk wonen veel Turkse en Marokkaanse gezinnen; zij kunnen dit jaar niet op vakantie naar het land waar hun ouders vandaan komen. "Normaal zijn ze in de zomer vaak wekenlang weg. Er is geen geld voor een vakantie in Nederland." Veel jongeren zijn dus op straat. "Als jongeren bij elkaar komen, krijg je groepsgedrag, dan escaleren de dingen."

Meer incidenten

Van Loenen vreest meer incidenten, want "de coronaproblematiek blijft nog wel een tijdje". Een oplossing is volgens hem structuur bieden en jongeren medeverantwoordelijk maken voor hun wijk.

"We moeten de hand in eigen boezem steken, dus meer activiteiten organiseren." Tegelijkertijd wil hij jongeren meer verantwoordelijkheid geven. "Als je ergens zelf verantwoordelijk voor bent, is het moeilijker het weer kapot te maken."

Arma: "We moeten de verveling wegnemen en we moeten de bewoners aansporen om ook in gesprek te blijven met de jongeren." Tegelijkertijd spoort de jeugdwerker jongeren aan om zich uit te spreken. "Dit is ook hun wijk. En als anderen hier komen, op uitnodiging of uit vrije wil, en zij gaan hier herrie schoppen, dan moeten ook de eigen jongeren elkaar kunnen aanspreken."