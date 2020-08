Russische oppositieleider Navalny in ziekenhuis 'na vergif in thee'

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is vergiftigd en ligt op de intensive care, zegt zijn woordvoerder op Twitter. Ze schrijft dat hij bewusteloos is en aan beademingsapparatuur ligt.

Het Russische staatspersbureau Tass bevestigt dat Navalny in een ziekenhuis ligt en meldt op basis van de hoofdarts dat zijn toestand ernstig is.

Volgens de woordvoerder van Navalny voelde de uitgesproken criticus van president Poetin zich vanochtend niet goed op een vlucht van Tomsk naar Moskou. Het vliegtuig maakte een landing in Omsk, waarna Navalny met een ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht.

De woordvoerder gaat ervan uit dat er gif in Navalny's thee is gedaan. "Dat was het enige dat hij in de ochtend heeft gedronken", schrijft ze. "Volgens artsen wordt gif in warme dranken sneller opgenomen."

Allergische reactie

Ze zegt dat de oppositieleider een jaar geleden in gevangenschap ook al eens werd vergiftigd. "Blijkbaar hebben ze nu hetzelfde met hem gedaan."

De 44-jarige Navalny zat vorig jaar augustus een celstraf uit van dertig dagen voor het aanzetten tot protest. Hij werd tijdens zijn detentie in het ziekenhuis behandeld vanwege zwellingen in zijn gezicht, oogproblemen en een branderige uitslag. Het ziekenhuis zei destijds dat sprake was van een allergische reactie.