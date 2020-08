CPB: betaal werknemers minder salaris bij nieuwe ronde steun

Werknemers van bedrijven die gebruik maken van de loonsubsidie moeten minder salaris krijgen. Dat is een van de opties die het Centraal Planbureau biedt in een rapport over de lessen van de NOW-regeling, de regeling waardoor bedrijven een subsidie krijgen om de lonen te blijven doorbetalen in de coronacrisis.

Als het salaris van die werknemers gekort wordt zouden mensen sneller geneigd zijn om te wisselen van baan, is de gedachte. Want hoe langer de coronacrisis duurt, hoe meer de vraag wordt: als een bedrijf zo lang zoveel minder omzet maakt, zou het dan niet beter zijn als de werknemers elders gaan werken? Volgens het CPB moeten daar financiële prikkels voor komen.

70 procent doorbetalen

Op dit moment worden zo'n 693.000 mensen doorbetaald via de loonsubsidie van de overheid. Dat zijn er al veel minder dan in het begin van de coronacrisis: in de maanden maart, april en mei werden zo'n 2,6 miljoen mensen in dienst gehouden met behulp van deze regeling. Zo'n 8 miljard euro werd daarvoor overgemaakt aan bedrijven.

Het gaat om mensen die werken bij bedrijven die door de coronacrisis veel minder omzet maken. Het bedrijf krijgt een percentage van de loonkosten vergoed, afhankelijk van hoe groot het omzetverlies is, en betaalt een deel van het salaris zelf. De werknemer krijgt op die manier 100 procent van het salaris doorbetaald.

Als je werknemers nog maar 70 procent van hun loon betaalt (hetzelfde als een WW-uitkering), zouden mensen een prikkel hebben om zich om te scholen en naar een bedrijf over te stappen dat nog wel goed draait, zegt het CPB.

Het onderzoeksinstituut zet daar wel een kanttekening bij: er zitten juridische obstakels aan, ook omdat werknemers zich tegen zo'n loonoffer zullen verzetten. "Maar naarmate de maximale duur van de NOW verder wordt verlengd, neemt het belang van een loonoffer toe", schrijft het CPB.

Veel vraag naar personeel

Het doel van de NOW-regeling, dat volgens het CPB ook wordt gehaald, is het voorkomen dat mensen ontslagen worden en dat de werkloosheid nog sterker oploopt. Maar er zijn ook nadelen: het leidt ertoe dat werknemers in dienst gehouden worden door bedrijven die misschien wel blijvend geraakt zijn door de coronacrisis , terwijl ze eigenlijk nodig zijn in andere sectoren.

Het CPB vermoedt bijvoorbeeld dat de fysieke winkels in de winkelstraat en het personenvervoer de gevolgen blijvend zullen voelen. In die gevallen zouden werknemers daar niet te lang in dienst moeten blijven, maar snel omgeschoold worden.

Hoewel de werkloosheid fors is opgelopen sinds het begin van de coronacrisis, is er in bepaalde sectoren nog steeds veel vraag naar personeel. Uitkeringsinstantie het UWV bracht gisteren naar buiten dat bijvoorbeeld in de ict, het onderwijs en de zorg veel mensen nodig zijn.

Omscholing

Volgens het CPB is omscholing daarbij van belang: daarmee kunnen mensen worden begeleid naar een nieuwe baan. Het is wel belangrijk dat de trainingen die daarbij horen in deeltijd kunnen en op flexibele tijden aangeboden worden, zegt het CPB. Ook zouden er subsidies kunnen komen voor werknemers die overstappen van een bedrijf dat loonsubsidie ontvangt naar een bedrijf dat nog groeit.

De komende weken, tot 1 oktober, kunnen bedrijven nog gebruik maken van de steunmaatregelen van het kabinet. Op Prinsjesdag, 15 september, wordt bekend of er een derde steunpakket komt en hoe dat eruit komt te zien.