Teller Giro555 staat op vier miljoen voor slachtoffers Beiroet

Op Giro555 is al bijna vier miljoen euro binnengekomen voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet. In twee dagen tijd is het bedrag verdubbeld.

''Fantastisch om te zien dat Nederland zo massaal meeleeft met de inwoners van Beiroet,'' zegt Garance Reus-Deelder, actievoorzitter van Giro555.

Mensen zamelen op allerlei manieren geld in. Zo zijn er bakkers die hun klanten vragen om wat meer te betalen voor brood. Het extra geld gaat naar de slachtoffers. De bakkers werden geraakt door het nieuws dat de graansilo's in de haven van Beiroet zijn verwoest.

Veel doden en gewonden, huizen verwoest

Vorige week dinsdag ontplofte een opslagloods met ammoniumnitraat in de haven van de Libanese hoofdstad. Zeker 154 mensen kwamen daardoor om, onder wie de vrouw van de Nederlandse ambassadeur. Ook zijn er meer dan 5000 gewonden en een groot deel van de huizen in Beiroet is verwoest. Daardoor hebben veel mensen geen dak meer boven hun hoofd.

Giro555 is het initiatief van elf hulporganisaties. Komende vrijdag houden ze een nationale actiedag die te volgen is bij de publieke en commerciële omroepen.

Actiedag op radio en tv

De actiedag begint om 07.00 uur. Om 19.00 uur is er op NPO 1 de extra tv-uitzending Op1 Beiroet, gepresenteerd door Sophie Hilbrand en Charles Groenhuijsen. Daarin praten zij met onder anderen minister Sigrid Kaag over de situatie in Libanon. Ook komt er een medewerker van het reddingsteam USAR met een reddingshond om te praten over wat USAR in Beiroet doet.

Op NPO Radio 1 wordt ook de hele dag verslag gedaan van de landelijke actiedag. Rond 23.00 uur wordt bekend hoeveel geld is ingezameld voor de slachtoffers van de explosie.

Het ingezamelde geld wordt gebruikt voor onder meer noodhulp en de wederopbouw van Beiroet.