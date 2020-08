Giro555 houdt nationale actiedag voor slachtoffers Beiroet

Een deel van de Libanese hoofdstad is verwoest door de explosie van dinsdag. Zeker de helft van de huizen in Beiroet is beschadigd. Bij de explosie kwamen zeker 160 mensen om. Ongeveer 6000 inwoners zijn gewond geraakt.

De enorme ontploffing was het gevolg van het in brand vliegen van een grote hoeveelheid ammoniumnitraat die in de haven lag opgeslagen. Verscheidene bronnen zeggen dat de autoriteiten al een paar jaar wisten dat er een gevaarlijke hoeveelheid ammoniumnitraat lag opgeslagen, maar met die informatie zou niets zijn gedaan.

Volgens het Libanese staatspersbureau zijn zeker zestien mensen gearresteerd, onder wie de topman van de haven.

De bevolking is grotendeels op zichzelf en op hulp van buiten aangewezen. De overheid is afwezig, laat correspondent Daisy Mohr zien in deze reportage: